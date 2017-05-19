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نائب يطالب باستدعاء وزير الأوقاف بسبب منع إذاعة صلاة التروايح

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نائب يطالب باستدعاء وزير الأوقاف بسبب منع إذاعة صلاة التروايح نائب يطالب باستدعاء وزير الأوقاف بسبب منع إذاعة صلاة التروايح

مصراوي Masrawy

صلاة التروايح

كتب - أحمد علي:
طالب المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لائتلاف دعم ، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالتراجع عن تعليماته بشأن منع استخدام مكبرات الصوت بالمساجد خلال صلاة التراويح في شهر رمضان.

وقال "مسعود" في بيان عاجل قدمه للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير الأوقاف، إن صلاة التراويح تتم من خلال مكبرات الصوت حتى داخل المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوى بالمدينة المنورة بالمملكة العربية وفى جميع الدول الاسلامية بمختلف دول العالم وحتى داخل الدول الأجنبية التي بها جاليات إسلامية، متسائلا عن الأسباب الحقيقة التي اضطر وزير الأوقاف أن يصدر هذه التعليمات التي استفزت مشاعر المصريين، حسب قوله.

وناشد النائب، رئيس البرلمان، بإحالة بيانه العاجل إلى لجنة الشؤون الدينية، واستدعاء وزير الأوقاف إلى البرلمان، معربًا عن أمله أن يتراجع وزير الأوقاف عن هذه التعليمات ليتم غلق هذا الملف.

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