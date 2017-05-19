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مورينيو يتغنى بأياكس قبل نهائي الدوري الأوروبي

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مورينيو يتغنى بأياكس قبل نهائي الدوري الأوروبي مورينيو يتغنى بأياكس قبل نهائي الدوري الأوروبي

التحرير

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أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، اندهاشه من استغراب وسائل الإعلام من وصول نادي أياكس أمستردام الهولندي لنهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، وذلك حسبما أفاد اليوم الجمعة، لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال مورينيو "لم أتفاجأ من وصولهم للنهائي ولا أعلم لمَ أنتم متفاجئون، سن اللاعبين لا يهم بل الإمكانيات هي الأمر المهم، وأعتقد أن أياكس يستثمر في السوق في الوقت المناسب، ويملكون كشافين ونظام تعليمي مميزين، وهؤلاء اللاعبين الموهوبين لم يصلوا لـ أياكس بمحض الصدفة".

وأضاف المدرب البرتغالي "أياكس نادٍ بمستوى فريق في دوري أبطال أوروبا، وعندما أشاهد أياكس أرى نتائج عمل مدرب، أنا لا أعرف مدربهم جيدًا ولكن عندما أشاهد فريقه يلعب أعرف أنه قام بعمل مذهل".

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وتابع المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد قائلا "سيسافر الجميع معنا إلى ستوكهولم، وبعضهم سيكونون على عكازات ولكن الجميع سيرافقنا (بما فيهم زلاتان إبراهيموفيتش)".

الجدير بالذكر أن نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، سيقام يوم الأربعاء المقبل بملعب الصداقة بستوكهولم السويدية.

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التحرير

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