أخبار عاجلة

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب -
بالصور || صرخات الأهالي واستغاثاتهم تتصاعد من ساحر القرية الذي يسخر الجن لحرق منازلهم وربط المتزوجين ومطالبته لهم براتب شهري -
محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة أقيمت بالجهود الذاتية (صور) -
سقوط أمطار غزيرة في شلاتين بالبحر الأحمر -
صور| جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بموقف أتوبيسات ألماظة و«المترو» -
إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية -
رؤى - حلقة الجمعة 19-5-2017 مع الشيخ أسامة الازهرى | عنوان الحلقة ( الحصاد ) -
رؤى - نصيحة الشيخ اسامة الأزهري للمسلمين قبل دخول شهر رمضان الكريم للإستفادة من الشهر المعظم -
رؤى - الشيخ اسامة الأزهري يهنئ الشعب المصري بدخول شهر رمضان الكريم -
رؤى - " كمصريين بماذا يفكرنا شهر رمضان الكريم ؟ " .. تعرف على رد الشيخ اسامة الأزهري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

بالصور - عرض أغلى منزل في العالم للبيع بمليار يورو.. تعرف على مواصفاته

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أغلى منزل في العالمأغلى منزل في العالم

أغلى منزل في العالمأغلى منزل في العالم

مكان أغلى منزل في العالممكان أغلى منزل في العالم

أغلى منزل في العالمأغلى منزل في العالم

أغلى منزل في العالمأغلى منزل في العالم

أغلى منزل في العالمأغلى منزل في العالم

أغلى منزل في العالمأغلى منزل في العالم

كتب - هشام عواض:

عُرض في سوق العقار الفرنسي أغلى منزل في العالم، حيث وصل سعره بأكثر من مليار يورو أي قرابة 1.1 مليار دولار.

والمنزل الفخم هذا يوجد في بلدة سانت جان كاب فيرا الساحلية التي تقع في أقصى جنوب فرنسا بالقرب من مدينة نيس، التي تعتبر واحدة من أجمل وأهدأ المناطق في فرنسا وأوروبا، وأظهرت عددًا من الصور مستوى فخامة القصر المقام على قطعة أرض واسعة، بحسب مجلة "forbes".

وشُيد القصر في العام 1830 لملك بلجيكا في ذلك الوقت ليوبولد الثاني، وبقع في منطقة خاصة مطلة على البحر.

وهو مملوك حاليًا للسيدة سوزانا ماريناير لابوستول، وهي واحدة من أبناء عائلة مارينير الكبيرة والمشهورة في فرنسا والتي تمتلك المنزل منذ العشرينيات، وأرجعت السيدة سوزانا سبب بيعها القصر إلى أنها تبحث عن مكان أصغر لتعيش فيه.

ويتكون القصر الفخم من 10 غرف نوم وحمام سباحة ضخمة متطابقة من حيث المساحة والمواصفات مع حمام السباحة المستخدمة في الألعاب الأولمبية، أما مساحة البناء فتبلغ 350ألف متر، والأرض بالكامل عبارة عن مساحات خضراء، كما يحتوي على اسطبل للخيول يتسع لـ30 حصاناً.

ويعتبر المنزل الفاره هو الأغلى حاليًا في سوق العقارات على مستوى العالم، وذلك على الرغم من أن فرنسا ليست من الأماكن المعروفة بارتفاع الأسعار فيها، كما هو الحال في بريطانيا أو في بعض المناطق التي يسكنها الأثرياء في الولايات المتحدة.

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة أقيمت بالجهود الذاتية (صور)

محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة أقيمت بالجهود الذاتية (صور)

السيطرة على حريق بـ 5 منازل ومدرسة ووحدة بيطرية بأسيوط

السيطرة على حريق بـ 5 منازل ومدرسة ووحدة بيطرية بأسيوط

بالصور.. محافظ المنيا يتابع حملات إزالة تعديات بـ 4 مراكز

بالصور.. محافظ المنيا يتابع حملات إزالة تعديات بـ 4 مراكز

بالصور.. مدير شرطة النقل يتفقد محطات مترو الأنفاق

بالصور.. مدير شرطة النقل يتفقد محطات مترو الأنفاق