بالصور - عرض أغلى منزل في العالم للبيع بمليار يورو.. تعرف على مواصفاته

كتب - هشام عواض:

عُرض في سوق العقار الفرنسي أغلى منزل في العالم، حيث وصل سعره بأكثر من مليار يورو أي قرابة 1.1 مليار دولار.

والمنزل الفخم هذا يوجد في بلدة سانت جان كاب فيرا الساحلية التي تقع في أقصى جنوب فرنسا بالقرب من مدينة نيس، التي تعتبر واحدة من أجمل وأهدأ المناطق في فرنسا وأوروبا، وأظهرت عددًا من الصور مستوى فخامة القصر المقام على قطعة أرض واسعة، بحسب مجلة "forbes".

وشُيد القصر في العام 1830 لملك بلجيكا في ذلك الوقت ليوبولد الثاني، وبقع في منطقة خاصة مطلة على البحر.

وهو مملوك حاليًا للسيدة سوزانا ماريناير لابوستول، وهي واحدة من أبناء عائلة مارينير الكبيرة والمشهورة في فرنسا والتي تمتلك المنزل منذ العشرينيات، وأرجعت السيدة سوزانا سبب بيعها القصر إلى أنها تبحث عن مكان أصغر لتعيش فيه.

ويتكون القصر الفخم من 10 غرف نوم وحمام سباحة ضخمة متطابقة من حيث المساحة والمواصفات مع حمام السباحة المستخدمة في الألعاب الأولمبية، أما مساحة البناء فتبلغ 350ألف متر، والأرض بالكامل عبارة عن مساحات خضراء، كما يحتوي على اسطبل للخيول يتسع لـ30 حصاناً.

ويعتبر المنزل الفاره هو الأغلى حاليًا في سوق العقارات على مستوى العالم، وذلك على الرغم من أن فرنسا ليست من الأماكن المعروفة بارتفاع الأسعار فيها، كما هو الحال في بريطانيا أو في بعض المناطق التي يسكنها الأثرياء في الولايات المتحدة.