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الخارجية تنفي اتهام سفير مصر في برلين بـ"الاختلاس"

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الخارجية تنفي اتهام سفير مصر في برلين بـ"الاختلاس" الخارجية تنفي اتهام سفير مصر في برلين بـ"الاختلاس"

مصراوي Masrawy

السفير بدر عبد العاطي

القاهرة - مصراوي:

نفت وزارة الخارجية، توجيه أي اتهامات بالاختلاس لسفير في برلين، بدر عبد العاطي، أو تسجيل إحدى سيارات السفارة باسم السفير المصري.

جاء ذلك تعقيبًا على ما نشرته بعض الصحف والمواقع نقلًا عن مصادر مجهولة، بشأن تجاوزات بسفارة مصر ببرلين، وخضوعها لإجراءات رقابية دورية.

وأهابت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الجمعة، بـ"الصحف ووسائل الإعلام المصرية الوطنية، أن تنأى بنفسها عن ترويج أو تداول تقارير إخبارية غير صحيحة، تستند إلى مصادر مجهولة"، على حد قولها.

وفيما يتعلق بتنفيذ قرار جمهوري بنقل 5 دبلوماسيين للعمل بمواقع أخرى بالجهاز الإداري للدولة، نوهت الخارجية بأن لديها جهاز رقابي داخلي يقوم بمتابعة مدى الالتزام بمعايير وقواعد العمل الدبلوماسي الذي يقتضي توفر أقصى درجات الالتزام الوظيفي اتساقًا مع الطبيعة بالغة الحساسية للعمل الدبلوماسي، ونيل شرف تمثيل الدولة المصرية في الخارج.

وقالت الوزارة إن "توفر تلك القدرات الرقابية بوزارة الخارجية، فضلًا عن المسئوليات التي تضطلع بها الأجهزة الرقابية المستقلة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية، هو أمر يستحق التقدير"، بحسب نص البيان.​

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مصراوي Masrawy

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