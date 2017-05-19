محافظ القاهرة: شوادر رمضانية وزيادة المنافذ لتوفير السلع بأسعار مخفضة

القاهرة - (أ ش أ):

أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، توفير السلع التموينية خلال شهر رمضان المعظم وكافة احتياجات المواطنين خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن المحافظة تمكنت من زيادة منافذ بيع السلع التموينية الثابتة والمتحركة خلال الثمانية أشهر الماضية لتصل أعداد المنافذ إلى 986 منفذا متحركا وثابتا بزيادة قدرها 495 منفذا.

وقال المحافظ، في تصريحات اليوم الجمعة، إنه تم التنسيق مع الغرفة التجارية بالقاهرة لإقامة 10 شوادر رمضانية لبيع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار منخفضة عن نظيرتها بالأسواق حيث تم توفيرها من كبار التجار والمستوردين مباشرة وسيتم نشرها بتسع أحياء هم ( دار السلام - المرج - مصر القديمة - شرق مدينة نصر - المطرية - السلام أول - حدائق القبة - الساحل - الشرابية).

وأضاف المحافظ انه تم التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة بأقامة 9 شوادر أخرى بنطاق 6 أحياء وهم ( شرق مدينة نصر - السلام أول - باب الشعرية - البساتين - مصر القديمة - المطرية)، كذلك تم الموافقة على إقامة 20 منفذا بنطاق 10 أحياء للجمعية المصرية للتنمية والتكنولوجيا ومؤسسة طاقة الخير ومحب مصر لتوزيع السلع الغذائية واللحوم السودانية.

وأكد اللواء محمد الشيخ السكرتير العام، أنه تم اختيار المواقع المناسبة لإقامة الشوادر والمنافذ بحيث لا تتسبب في أي إعاقة مرورية أو تلوث بيئي وإخضاعها بالكامل للرقابة من قبل مديريات التموين والشئون الصحية والطب البيطري ومباحث التموين للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة وسلامة السلع المعروضة.

وأضاف الشيخ بأن محافظة القاهرة مستمرة بالدفع بالقوافل التموينية بالتعاون مع جهاز الخدمات للقوات المسلحة ومديرية التموين وشركة امان التابعة لوزارة الداخلية ويتم الدفع بالقوافل بمعدل ثلاثة قوافل اسبوعية حيث وصل عدد القوافل التى تم الدفع بها الى حوالى 90 قافلة حتى الامس والتى تم الدفع بها فى حى الساحل وهى تضم 15 سيارة محملة بالسلع الأساسية بأسعار مناسبة باﻷحياء الشعبية والمناطق العشوائية والتي تشهد اقبال كبير من المواطنين.