سعاد المصري تتقدم ببيان عاجل حول حوادث الطرق في مصر

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تقدمت سعاد المصري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، حول حوادث الطرق المتكررة في مصر، عقب وقوع حادث تصادم سيارة «ميني باص»، بسيارة نقل بمحيط ميناء شرق بورسعيد، ما أدى إلى وفاة طفلة وإصابة 22 آخرين من معلمي محافظة بورسعيد في أثناء انتقالهم من بورسعيد إلى سهل الطينة، للمراقبة على الامتحانات.

قالت المصري: "حدثت حالة استنفار قصوى بمستشفى بورفؤاد حتى انتهت كل أكياس الدماء الموجودة بالمستشفي بسبب كثرة المصابين وخطورة إصابتهم، ما أدى إلى تدخل شباب بورسعيد للتبرع بدمائهم لإنقاذ المصابين.. ليست الحادثة الأولى، حيث تكرر المشهد كثيرًا على كافة الطرق ومنها طرق بورسعيد، وبورسعيد دمياط، وبورسعيد القاهر"ة، موضحة أن مديرية الشؤون الصحية ببورسعيد أعلنت إحصائية الحوادث خلال عام 2016.

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أوضحت المصري، أن الإحصائية بيّنت وقوع 31 حادثا بالطرق نتج عنها 219 مصابا و13 قتيلا، والمؤشرات تؤكد أن هناك خلل واضح، لأن الحوادث مرتفعة بنسبة كبيرة عن المعدلات العالمية، مطالبة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من وقوع الحوادث وزيادة اللافتات المرورية والإرشادية لتنبيه السائقين على الطرق من حيث السرعات المقررة والمسموح بها وغيرها من الإرشادات، وعمل مطبات صناعية طبقا للمواصفات العالمية.