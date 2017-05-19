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«المصري الديمقراطي»: سنعلن موقفنا من الانتخابات الرئاسية قريبا

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«المصري الديمقراطي»: سنعلن موقفنا من الانتخابات الرئاسية قريبا «المصري الديمقراطي»: سنعلن موقفنا من الانتخابات الرئاسية قريبا

التحرير

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أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اعتزامه عقد مؤتمر صحفي خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لإعلان موقفه من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراءها في 2018.

قال الحزب، في بيان رسمي، اليوم الجمعة، إن قراره بقعد المؤتمر جاء عقب العديد من الاجتماعات والمناقشات التي ضمت جميع المستويات التنظيمية للحزب خلال الأشهر الماضية.

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يشار إلى أن حزب المصري الديمقراطي، يرأسه الدكتور فريد زهران، ولديه هيئة برلمانية مكونة من 4 نواب هم "إبراهيم منصور، وخالد شعبان، ونور الدين عبدالرازق، وعبدالفتاح جمال".

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التحرير

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