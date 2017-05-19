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وفد رئاسي يطير للرياض للإعداد لزيارة السيسي

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وفد رئاسي يطير للرياض للإعداد لزيارة السيسي وفد رئاسي يطير للرياض للإعداد لزيارة السيسي

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غادر مطار القاهرة الدولى صباح اليوم، الجمعة، وفد من رئاسة الجمهورية فى طريقه إلى الرياض فى زيارة للمملكة العربية للإعداد للزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح للمشاركة فى القمة العربية الإسلامية الأمريكية المقرر عقدها بعد غد الأحد.

صرحت مصادر بالمطار بأن الوفد يضم عددا من المسئولين برئاسة الجمهورية، حيث غادر على رحلة للطيران رقم 651 والمتجهة إلى الرياض.

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كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تسلم السبت الماضى دعوة لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية، التى ستعقد بالمملكة العربية السعودية، بحضور الرئيس الأمريكى دونالد ، 21 مايو الجارى، وذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لعصام بن سعيد وزير الخدمة المدنية السعودى، كما تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكى ترامب، لتأكيد دعوة مشاركته فى القمة.

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التحرير

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