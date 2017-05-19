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أبو العلا: القمة العربية الأمريكية فرصة لحل أزمات المنطقة

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أبو العلا: القمة العربية الأمريكية فرصة لحل أزمات المنطقة أبو العلا: القمة العربية الأمريكية فرصة لحل أزمات المنطقة

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قال أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن القمة العربية الأمريكية المرتقبة في الرياض، الأحد المقبل، تعد فرصة كبيرة لتقريب وجهات النظر بين الدول العربية وأمريكا في كثير من القضايا والملفات الهامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن العرب يجب أن يتفقوا على سيناريو واضح لحل أزمات اليمن وسوريا والعراق وليبيا.

أضاف أبو العلا، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن أمريكا تريد سياسة خارجية مختلفة في عهد ، إلّا أن هذه السياسة ستحقق مصالح أمريكا أولًا، موضحًا أنه يجب أن نبادل أمريكا والغرب بنفس السياسات التي تضمن لنا تحقيق مصالح الوطن العربي ووقف نزيف الدماء المستمر وعودة الاستقرار مرّة أخرى لأراضيه.

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أشار أبو العلا - إلى أن الاحترام والتفاهم الواضح بين الرئيسين وترامب سيدفعا الطرفين لحل كثير من القضايا وتبني وجهات نظر تساعد على تغيير حقيقي في كثير من الملفات.

تسلّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت الماضي، دعوة لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية، التي ستعقد بالمملكة العربية ، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 21 مايو الحالي، خلال استقبال الرئيس السيسي لعصام بن سعيد وزير الخدمة المدنية السعودي كما تلقى الرئيس اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي ترامب، لتأكيد دعوة مشاركته في القمة.

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