مشيرة خطاب عن ترشحها لـ«اليونسكو»: مصر تستحق هذا الشرف

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قالت السفيرة مشيرة خطاب، مرشحة مصر لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو": إن "المجموعة العربية هي الوحيدة التي لم تحصل على حقها في رئاسة المنظمة منذ إنشائها"، لافتةً إلى أنها كانت تتطلع أن يقف جميع الأشقاء خلف مرشح واحد وليس 4 مرشحين.

وأضافت "خطاب" في تصريحات لفضائية "أون لايف"، أن اليونسكو بحاجة إلى قيادة مؤهلة تعيدها إلى القاعدة الشعبية، لافتةً إلى أنها تأمل في عملية تصويت تمتاز بالشفافية ووفقًا لمبدأ الكفاءة، مؤكدةً أن جميع الدول الإفريقية عبرّت عن دعمها الكبير لها في ترشحها للمنصب.

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وأوضحت أن مصر تستحق وبجدارة نيل شرف تولي أحد مواطنيها منصب مدير عام منظمة اليونسكو، متابعةً: "بافخر إني مرشحة القارة الإفريقية، وعملت اللي عليّا واللي جاي شغل سياسة، بدءًا من الرئيس وكل الجهات".