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رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس الوزراء الياباني

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رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس الوزراء الياباني رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس الوزراء الياباني

التحرير

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التقى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الجمعة، بشينزو أبيـ رئيس الوزراء الياباني، على هامش زيارته لليابان على رأس وفد برلماني رفيع المستوى.

قال عبدالعال، إن الشعب المصري ينظر إلى اليابان باعتبارها قصة نجاح وتجربة تنموية رائدة تتطلع الدول النامية للاستفادة، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين وما شهدته من نقلة نوعية.

أضاف عبدالعال، أن لها دور محوري في ضمان استقرار الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، بالإضافة لدورها القيادي في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، مستعرضُا النجاحات التي حققتها مصر في العملية السياسية والإصلاحات الاقتصادية، رغم ما تواجهه من مخاطر الإرهاب والتطرف.

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من جانبه، أكد رئيس الوزراء الياباني، شينزو أبي، أن زياره الرئيس عبدالفتاح  لليابان، العام الماضي، وخطابه المهم أمام البرلمان، كان أساس جديد لعلاقات أقوى بين مصر واليابان، مضيفًا أن مجلس النواب المصري ساهم في تحسين مناخ الأمن والاستقرار وأصدر قوانين مهمه لتحسين مناخ الاستثمار.

أشار شينزو أبي - إلى  أن اليابان مستمرة في تقديم الدعم الكامل لتحقيق الازدهار في مصر، باعتبارها أساس الاستقرار في الشرق الأوسط.

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التحرير

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