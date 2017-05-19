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قيادي بـ«دعم مصر» يتقدم بطلب إحاطة لوزير الداخلية بشأن هروب العادلي

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قيادي بـ«دعم مصر» يتقدم بطلب إحاطة لوزير الداخلية بشأن هروب العادلي قيادي بـ«دعم مصر» يتقدم بطلب إحاطة لوزير الداخلية بشأن هروب العادلي

التحرير

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قال مصطفى االجندي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو ائتلاف دعم ، إنه تقدم بطلب إحاطة إلي الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجّهة إلى اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، بشأن هروب وزير الداخلية السابق، اللواء حبيب العادلي.

وتنشر التحرير نص طلب الإحاطه المقدم من النائب:

الدكتور علي عبدالعال: رئيس مجلس النواب

تحية طيبة وبعد

«بعد الاطلاع على أحكام نص المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، برجاء التفضل بتقديم طلب إحاطة إلى: -

اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، بشأن:

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أولًا: الوقوف على حقيقة ما نشر بشأن هروب اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، من منزله بمدينة 6 أكتوبر بعد أن غاب عن جِلسة نظر استشكاله على حكم إدانته وسجنه 7 سنوات في قضية فساد وزارة الداخلية المعروفة بصرف بدلات مخاطر أمنية وأبلغت الوزارة النيابة رسميًا بهروبه.

ثانيًا: غياب اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، عن حضور الجِلسة، ترتب عليه رفض الطعن وأصبح الحكم واجب النفاذ ومن المفترض القبض عليه لتنفيذ الحكم، إلّا أن الأجهزة الأمنية لم تعثر عليه حتى الآن، ما أدى إلى إثارة الشكوك حول هروبه.

ثالثًا: قامت الوزارة يوم 15 مايو 2017 بإخطار نيابة وسط القاهرة الكلية بخطاب رسمي يفيد بهروب حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، والمحكوم عليه من منزله في مدينة السادس من أكتوبر بعد مداهمة القوات لمنزله لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة.

ما حدث يدعو إلى ضرورة محاسبة المتورطين فى هروب وزير الداخلية السابق فما هي الإجراءات التي اتخذتها وزراة الداخلية في ذلك الشأن.

 

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التحرير

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