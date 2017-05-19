مصر تستضيف وزراء الزراعة العرب لبحث تطوير إنتاجية الحبوب والنخيل

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تستضيف مصر، غدًا السبت، فعاليات اجتماعات الدورة الـ38 للمجلس التنفيذي للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، والتي تقام تحت رعاية الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور وزراء الزراعة من الدول العربية أعضاء المركز، وعدد من الوفود وممثلي الدول العربية.

ويفتتح وزير الزراعة فعاليات الاجتماعات المقررة غدًا، بحضور الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية، وممثلي عدد من المنظمات العربية والدولية، كذلك ممثلي دول الكويت، والأردن، ولبنان، وليبيا، والمغرب، والصومال.

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ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال اجتماعاته التي تستمر ليومين، عددًا من المذكرات المقدمة من قبل منظمة "أكساد" في مجالات استنباط أصناف الحبوب، وتطوير إنتاجية النخيل، وكذلك تطوير إنتاجية الأغنام والماعز والإبل كحيوانات متوطنة في المناطق الجافة وشبه الجافة، إضافة إلى تطوير الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتحسين استعمالات الأراضي، وإقرار عدد من المشاريع الزراعية في الدول العربية.