مصر تنفي توجيه اتهامات اختلاس لسفيرها في برلين

برلين - (د ب أ):

نفت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الجمعة، توجيه أية اتهامات بالاختلاس لسفير مصر في برلين، أو تسجيل إحدى سيارات السفارة باسم السفير المصري.

ويأتي نفي الخارجية المصرية تعقيبًا على ما تداولته بعض الصحف والمواقع الاخبارية، بشأن حدوث تجاوزات بسفارة مصر ببرلين وخضوعها لإجراءات رقابية دورية.

وأشارت الخارجية أنه فيما يتعلق بتنفيذ قرار جمهوري بنقل خمسة دبلوماسيين للعمل بمواقع أخري بالجهاز الإداري للدولة، إلى أن لديها جهاز رقابي داخلي يقوم بمتابعة مدي الالتزام بمعايير وقواعد العمل الدبلوماسي الذي يقتضي توفر أقصي درجات الالتزام الوظيفي اتساقا مع الطبيعة بالغة الحساسية للعمل الدبلوماسي.