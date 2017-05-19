أخبار عاجلة

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب -
بالصور || صرخات الأهالي واستغاثاتهم تتصاعد من ساحر القرية الذي يسخر الجن لحرق منازلهم وربط المتزوجين ومطالبته لهم براتب شهري -
محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة أقيمت بالجهود الذاتية (صور) -
سقوط أمطار غزيرة في شلاتين بالبحر الأحمر -
صور| جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بموقف أتوبيسات ألماظة و«المترو» -
إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية -
رؤى - حلقة الجمعة 19-5-2017 مع الشيخ أسامة الازهرى | عنوان الحلقة ( الحصاد ) -
رؤى - نصيحة الشيخ اسامة الأزهري للمسلمين قبل دخول شهر رمضان الكريم للإستفادة من الشهر المعظم -
رؤى - الشيخ اسامة الأزهري يهنئ الشعب المصري بدخول شهر رمضان الكريم -
رؤى - " كمصريين بماذا يفكرنا شهر رمضان الكريم ؟ " .. تعرف على رد الشيخ اسامة الأزهري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مصر تنفي توجيه اتهامات اختلاس لسفيرها في برلين

Google+ Print
مصر تنفي توجيه اتهامات اختلاس لسفيرها في برلين مصر تنفي توجيه اتهامات اختلاس لسفيرها في برلين

مصراوي Masrawy

وزارة الخارجية

برلين - (د ب أ):
نفت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الجمعة، توجيه أية اتهامات بالاختلاس لسفير في برلين، أو تسجيل إحدى سيارات السفارة باسم السفير المصري.
ويأتي نفي الخارجية المصرية تعقيبًا على ما تداولته بعض الصحف والمواقع الاخبارية، بشأن حدوث تجاوزات بسفارة مصر ببرلين وخضوعها لإجراءات رقابية دورية.
وأشارت الخارجية أنه فيما يتعلق بتنفيذ قرار جمهوري بنقل خمسة دبلوماسيين للعمل بمواقع أخري بالجهاز الإداري للدولة، إلى أن لديها جهاز رقابي داخلي يقوم بمتابعة مدي الالتزام بمعايير وقواعد العمل الدبلوماسي الذي يقتضي توفر أقصي درجات الالتزام الوظيفي اتساقا مع الطبيعة بالغة الحساسية للعمل الدبلوماسي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر - ملخص الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب

رؤى - الشيخ اسامة الأزهري يهنئ الشعب المصري بدخول شهر رمضان الكريم

رؤى - الشيخ اسامة الأزهري يهنئ الشعب المصري بدخول شهر رمضان الكريم

رؤى - " كمصريين بماذا يفكرنا شهر رمضان الكريم ؟ " .. تعرف على رد الشيخ اسامة الأزهري

رؤى - " كمصريين بماذا يفكرنا شهر رمضان الكريم ؟ " .. تعرف على رد الشيخ اسامة الأزهري

بالصور || بعد خبر العثور على جثتها .. الداخلية : تصدر بيان يكشف عن مفاجأة غير متوقعة تقلب الموازين في قضية “ناهد لاشين” أول عمدة في مصر

بالصور || بعد خبر العثور على جثتها .. الداخلية : تصدر بيان يكشف عن مفاجأة غير متوقعة تقلب الموازين في قضية “ناهد لاشين” أول عمدة في مصر