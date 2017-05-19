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إقبال الإيرانيون على مراكز الاقتراع في سوريا

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إقبال الإيرانيون على مراكز الاقتراع في سوريا إقبال الإيرانيون على مراكز الاقتراع في سوريا

مصراوي Masrawy

إقبال الإيرانيون على مراكز الاقتراع

القاهرة- (مصراوي):

توافد المواطنون الإيرانيون المقيمون في سوريا منذ صباح اليوم، الجمعة، إلى مراكز الاقتراع المخصصة لهم، لانتخاب رئيسٍ للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحسب ما أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.

وقالت الوكالة إن المراكز شهدت إقبالاً ملحوظاً من الناخبين الذين اصطفوا ينتظرون الإدلاء بأصواتهم.

وبدأ الإيرانيون الي التصويت في الانتخابات الرئاسية في الثامنة صباح اليوم.

وشهدت مراكز الاقتراع حالة من الإقبال الكثيف، وسط الحراسة الأمنية المشددة.

وتجري الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع انتخابات بلدية. وسيتمثل التحدي الأهم في المدن الكبرى مثل طهران ومشهد (شرق) واصفهان (وسط)، لمعرفة ما إذا كان المعتدلون سيتمكنون من انتزاعها من المحافظين.

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