مصرع وإصابة شخصين إثر انقلاب سيارة في أطفيح

كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، اليوم الجمعة؛ إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز أطفيح.

وتبين أنه أثناء سير سيارة "بيك أب" ماركة شيفرولية بعد بوابة الكريمات بنحو 6 كم، انفجار الإطاران الأماميين، فاختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما ادى لانقلابها وتخطيها للطريق المعاكس.

وأسفر الحادث عن وفاة السائق بدر أحمد 39 عاما، وإصابة مرافقه أنور سعد 32 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح قطعي بالجبهة، وتم نقلهما إلى مستشفى أطفيح المركزي.