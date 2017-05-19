إعلان قائمة الزمالك لمواجهة أهلي طرابلس

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أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك قائمة الفريق المسافرة صباح غد السبت، إلى تونس لمواجهة فريق أهلي طرابلس الليبي، يوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وضمت القائمة 22 لاعبا وهم:

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حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومحمود جنش وعمر صلاح.

خط الدفاع: أسامة إبراهيم وحسني فتحي وعلي جبر ومحمود حمدي الونش ومحمد مجدي وأحمد أبو الفتوح ومحمد ناصف.

خط الوسط: إبراهيم صلاح ومعروف يوسف وطارق حامد ومحمد إبراهيم ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومحمود عبد العاطي دونجا ومصطفى فتحي وأحمد رفعت.

خط الهجوم: باسم مرسي وستانلي أوهاويتشي وإيمانويل مايوكا وحسام باولو.