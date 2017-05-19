بالصور.. "عمليات كفر الشيخ": تنفيذ 140 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قال المهندس محمد عبد الله، مدير عام غرفة العمليات، وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، إن "ما جرى تنفيذه على أرض الواقع من قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة وإلى وقتنا هذا بلغ 140 قرارًا، على مدار اليومين الماضيين، منذ بدء الحملة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ والرئيس السيسي".

وأكد "عبد الله" فى تصريحات لـ"مصراوى"، اليوم الجمعة، أن محافظ كفر الشيخ كلف الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع رجال الجيش والشرطة، بضرورة التصدى لظاهرة التعديات على أملاك الدولة، من خلال تنفيذ قرارات الإزالات الخاصة بذلك، حتى تعود أراضى الدولة مرة أخرى.

وأوضح أنه جارٍ حصر المساحات المتعدى عليها، بعد تنفيذ قرارات الإزالات عليها، للإعلان رسميًا عن استرداد تلك المساحات للدولة، مشيرًا إلى استمرار حملات الإزالات، بجميع مراكز ومدن المحافظة، فى خطة زمنية تنتهي فى 30 مايو الجارى، فيما يجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

في السياق ذاته، أعلنت مديرية أمن كفر الشيخ، نتائج آخر حملة أجرتها، بتنفيذ 56 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة، بالتنسيق مع الوحدلت المحلية، والزراعة، ضمن خطة البرنامج الزمني، للتصدى لظاهرة التعديات على أملاك الدولة، وتنفيذ القرارات الصادرة بشأنها.

وكشف بيان صادر من مديرية أمن كفر الشيخ، عما جرى تنفيذه من قرارات تعديات على أملاك الدولة، تضمن تنفيذ 14 قرارًا بمركز دسوق، و16 قرارًا إزالة مشاتل أرز مخالفة بالمركز ذاته، و19 قرارًا جرى تنفيذهم بمركز سيدى سالم عبارة عن تعديات على أملاك الدولة فى الرى والصرف، والوحدة المحلية، وتنفيذ إزالة نفس التعديات بمركز الرياض بـ 18 قرارًا.

وشمل البيان تنفيذ 4 قرارات، بجانب تنفيذ 5 قرارات إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بمركز مطوبس، وتنفيذ 5 قرارات إزالة مشاتل أرز مخالفة، وتنفيذ 5 قرارات أخرى بمركز فوه، تعديات على أملاك الدولة تقع على نهر النيل، و5 قرارات تعديات على أملاك الدولة، جرى تنفيذها بمركز البرلس "ري وصرف"، و5 قرارات بنفس المركز تعديات على الأراضى الزراعية.