سقوط أمطار خفيفة على دمياط.. وتكدس المراكب في عزبة البرج

دمياط – محمد إبراهيم:

شهدت مدن وقرى محافظة دمياط، ظهر اليوم الجمعة، موجة مفاجئة من الأمطار مصحوبة بغيوم، خصوصًا في رأس البر وشطا ودمياط الجديدة، كما استمر سقوط الأمطار على مناطق متعددة في مدينتي كفر البطيخ ودمياط لليوم الثاني.

وتوقفت حركة الصيد بمدينة عزبة البرج، قبل ساعات بسبب ارتفاع الأمواج وتكدس المراكب داخل البوغاز، بينما واصلت هيئة ميناء دمياط استقبال سفن الحاويات والبضائع العامة دون أن تتأثر حركة الملاحة بسوء الأحوال الجوية، في ظل وجود 22 سفينة في منطقة المخطاف الخارجي.