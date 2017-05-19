ضبط 14 متهمًا بالانضمام لـ "الإخوان" هاربين من أحكام 600 سنة سجن

المنيا ــ ريمون الراوي:

نجحت وحدة مباحث مركز ديرمواس، اليوم الجمعة، في ضبط 14 من المحسوبين أمنيًّا على جماعة الإخوان وأنصارها، والهاربين من أحكام قضائية نهائية بالسجن، لمدد بلغ مجموعها 600 سنة، لاتهامهم بالتورط في وقائع عنف وإرهاب.

كان اللواء فيصل دويدار، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارًا من المقدم علاء جلال، رئيس وحدة البحث الجنائي لمركز ديرمواس، بنجاح حملة برئاسته وعضوية 5 نقباء شرطة هم: النقباء أسامة جمال، ومحمود صبرة، والحسيني جابر، وكريم الأهواني، ومحمد فكري، في ضبط 14 متهمًا هاربًا.

والمتهمون منسوب إليهم التورط في وقائع عنف وقعت في شهر أغسطس من عام 2013، ضمن تداعيات ما بعد فض اعتصامَي رابعة والنهضة.

والوقائع هي: اقتحام وتخريب مركز شرطة ديرمواس، واقتحام وحرق نقطة شرطة، وكمين قرية "دلجا"، واقتحام وتخريب ونهب دير "العذراء والأنبا إبرآم" الأثري بقرية "دلجا"، ومكتب تموين وسنترال ديرمواس، ومقرا النيابة العامة والإدارية بمركز ديرمواس، والسجل المدني وبنك مصر والوحدة المحلية.

جرى التحفظ على المتهمين تحت حراسة مشددة، تمهيدًا لإحالتهم للنيابة لاتخاذ اللازم.