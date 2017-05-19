القبض على 3 أشخاص لمحاولتهم سرقة "توك توك" في القليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

ألقت مباحث القليوبية، اليوم الجمعة، القبض على 3 أشخاص سرقوا "توك توك" من قائده حال سيره على بمدينة قليوب، وعندما قاومهم السائق أحدثوا به إصابات عدة في محاولة لإيقافه.

تلقى اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد محمد عبد الهادي، رئيس فرع البحث الجنائي، بضبط "ش.م" 28 عامًا، عامل بحوزته مطواة، و"م.ر.ع" 24 عامًا، عاطل، وبحوزته مطواة، و"ح.ع.ح" 21 عامًا، لشروعهم في سرقة توك توك من "ع.ح.م" 17 عامًا، سائق "توك توك"، وبصحبته سيدتين.

وكشفت تحريات المباحث أن السائق قاوم اللصوص ولكنهم أحدثوا به عدة إصابات، وتمكن بمساعدة الأهالى من ضبطهم، وألقى القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وجارٍ تطوير مناقشة المتهمين للوقوف على نشاطهم الإجرامي.