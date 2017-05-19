بمناسبة اليوم العالمي للثلاسيميا.. عرض أول فيلم سينمائي للتوعية بالمرض

القاهرة - مصراوي:

نظمت الجمعية المصرية لأنيميا البحر المتوسط "الثلاسيميا"، أمس الخميس، العرض السينمائي الأول من نوعه "ثلاسينما" بساقية الصاوي، احتفالًا باليوم العالمي لـ"الثلاسيميا".

جاء ذلك بالتعاون مع شركة "نوفارتس"، وفريق إنقاذ الحياة لجمعية رسالة، حيث عرضت فيلمًا وثائقياً عن حياة مرضى الثلاسيميا لرفع الوعي بهذا المرض الذي يُعد من أخطر الأمراض الوراثية، بالإضافة إلى دعم المرضى وتشجيعهم على ممارسة حياتهم اليومية بشكلٍ طبيعي من خلال عرض القصص البطولية لاثنين من المصابين بالثلاسيميا، هبة إبراهيم ومنال شكري.

يشار إلى أن حالات الثلاسيميا تتطلب عمليات نقل دم منتظمة، ونتيجةً لذلك يتعرض المرضى لخطورة ارتفاع مستويات الحديد في الدم، وإذا تجاهل المريض علاجه، فزيادة الحديد تؤثر سلبًا في أعضاء الجسم الرئيسية مثل القلب والبنكرياس، الأمر الذي ينتج عنه مضاعفات خطيرة تهدد حياة المرضى، وتعد الأدوية التي تخفض مستوى الحديد في الدم عاملًا أساسياً في بروتوكول العلاج.

وتمثل الثلاسيميا أحد التحديات الصحية في مصر، وهي مرض يصيب الدم حيث يعاني المريض من انخفاض عدد كرات الدم الحمراء وتدني مستوى الهيموجلوبين، ومن العوامل التي تضاعف خطورة الإصابة:"زواج الأقارب"، ولذلك تعد فحوصات ما قبل الزواج مفتاح الوقاية.​