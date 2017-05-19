ضبط أدوية ومنشطات جنسية داخل مخزن غير مرخص بالدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، نجاح حملة الإدارة الصحية بميت غمر وإدارة التفتيش الصيدلي بمدرية الصحة، في ضبط مخزن أدوية بقرية دقادوس، بداخله 6408 زجاجة وقرصًا وأمبولًا بدون فواتير أو مستندات.

وأضاف محافظ الدقهلية، في تصريحات صحفية، أن الدكتور سعد عبد اللطيف مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، شكّل حملة مكبرة شملت مدير الإدارة الصحية بميت غمر وإدارة التفتيش الصيدلي في إطار المرور على مخازن الأدوية، وبتفتيش مخزن إحدى الشركات، ضُبطت أمبولات جدول أول وثاني ومستوردة، بإجمالي 2734 أمبولًا، و2514 قرص مخدر ومنشطات جنسية، و1160 زجاجة محلول ملح وجلوكوز.

جرى تحريز المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة، وفقًا للقوانين المنظمة وعمل الإجراءات اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيقات.