في 48 ساعة.. إزالة 1088 حالة تعد على 74 ألف فدان بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أعلنت غرفة عمليات محافظة المنيا لمتابعة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، أنه جرى خلال يومي 17و18 مايو الجاري، إزالة 1088 حالة تعدي على 74793 ألف فدان بمراكز المحافظة، كما بلغ إجمالي عدد طلبات التقنيين على مساحة تُقدّر بـ132177 ألف فدان.

ويبلغ إجمالي عدد التعديات بالمحافظة 23771 ألف حالة تعد على مساحة قدرها (547734) ألف فدان.

جدير بالذكر، أن عصام البديوي، محافظ المنيا، يواصل، اليوم الجمعة، متابعة حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة بالطريق الصحراوي الغربي بمراكز المنيا وأبو قرقاص وملوي.

وشدد المحافظ على ضرورة التعامل الفوري، وبكل حسم، مع تلك التعديات، وإزالتها، والمضي قدمًا نحو الحفاظ على هيبة الدولة ومنع التعدي عليها مرة أخرى.