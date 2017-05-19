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وزير الآثار: صرف سُلفة عاجلة لصيانة 3 معابد بالنوبة

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وزير الآثار: صرف سُلفة عاجلة لصيانة 3 معابد بالنوبة وزير الآثار: صرف سُلفة عاجلة لصيانة 3 معابد بالنوبة

مصراوي Masrawy

خالد العناني وزير الآثار

كتبت-نسمة فرج:

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اليوم الجمعة، منطقة آثار معابد النوبة منها معابد عمدا والسبوع والدر ومقبرة بنوت.

ورافق الوزير خلال الزيارة، نصر سلامة، مدير عام آثار أسوان والنوبة، والدكتور أسامة عبد الوارث، مدير عام متحف الطفل للحضارة والإبداع، وأحمد عبد الظاهر مدير عام مكتب صندوق النوبة بأسوان، وأحمد حسن عبد الماجد مدير المعابد الصخرية، والدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة أسوان.

وأوضح نصر سلامة، في بيان اليوم، أن العناني وعد بصرف سلفة عاجلة لصيانة المعابد الثلاثة كما أوصى بإعداد خطة عاجلة لصيانتهم من الرمال ومخلفات الطيور، مضيفا أن الوزير حرص على الاستماع لمشاكل العاملين بالمنطقة وشكواهم ووعد بحلها، وأكد على ضرورة تطوير أماكن إقامتهم حتى يتسنى لهم القيام بمهام عملهم على الوجه الأمثل.

وأكد سلامة أن وزير الآثار، وجَّه تعليماته بالبدء في ترميم تمثال الملك رمسيس الثاني الموجود حالياً في مخزن متحف النوبة تمهيدًا لإعادة إقامته في مكانه الأصلي أمام واجهة صرح معبد السبوع، والذي كان مزين بتمثالين للملك إحداهما مازال قائما فى مكانه.​

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