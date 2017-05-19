إعلان نتيجة الابتدائية بالغربية الأسبوع المقبل

الغربية – مروة شاهين:

أكد الشناوي عايد، وكيل وزارة التعليم بالغربية، اليوم الجمعة أنه من المنتظر إعلان نتيجة إتمام الشهادة الابتدائية خلال الأسبوع المقبل، عقب اعتمادها من المحافظ مباشرة.

وأضاف "عايد"، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن أعمال الكنترول للشهادة الابتدائية دخلت مراحلها النهائية، وتجري الآن مراجعة دقيقة لإعطاء كل طالب حقه، لافتًا إلى أنه عقب إعلان النتيجة، سيجري فتح باب التظلمات أمام الطلاب بشأن أي أخطاء، أو التضرر من أي شكوك حول نتائجهم بدرجات مواد الامتحانات.