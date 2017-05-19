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الأحد.. افتتاح معرض "أهلاً رمضان" بأرض المعارض في السويس

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الأحد.. افتتاح معرض "أهلاً رمضان" بأرض المعارض في السويس الأحد.. افتتاح معرض "أهلاً رمضان" بأرض المعارض في السويس

مصراوي Masrawy

معرض أهلاً رمضان

السويس - حسام الدين أحمد:

قال مجدي عبد العال، وكيل وزارة في السويس: "إن معرض أهلاً رمضان المقام بـ " أرض المعارض" في السويس سيكون جاهزًا لاستقبال المواطنين، بعد غد الأحد، ويفتتحه اللواء أحمد حامد محافظ السويس.

وأشار عبد العال في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إلى أن المعرضين الآخرين بسوق المثلث، وسوق المشتل، سيكونان جاهزين للافتتاح قبل رمضان، لافتًا إلى أن اختيار مكانهما جاء لتنشيط حركة البيع والشراء.

وحول المعتاد في كل عام مع حلول الشهر الكريم؛ قال وكيل الوزارة: "كان ينظم معرض واحد فقط، ولكن هذا العام، وللمرة الأولى، تقيم المحافظة 3 معارض لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين".

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