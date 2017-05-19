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بالصور.. محافظ المنيا يتابع إزالة التعديات بالطريق الصحراوي الغربي

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مصراوي Masrawy

محافظ المنيا يتابع إزالة التعديات بالطريق الصحراوي الغربي (1)محافظ المنيا يتابع إزالة التعديات بالطريق الصحراوي الغربي (1)

محافظ المنيا يتابع إزالة التعديات بالطريق الصحراوي الغربي (2)محافظ المنيا يتابع إزالة التعديات بالطريق الصحراوي الغربي (2)

محافظ المنيا يتابع إزالة التعديات بالطريق الصحراوي الغربي (3)محافظ المنيا يتابع إزالة التعديات بالطريق الصحراوي الغربي (3)

محافظ المنيا يتابع إزالة التعديات بالطريق الصحراوي الغربي (4)محافظ المنيا يتابع إزالة التعديات بالطريق الصحراوي الغربي (4)

محافظ المنيا يتابع إزالة التعديات بالطريق الصحراوي الغربي (5)محافظ المنيا يتابع إزالة التعديات بالطريق الصحراوي الغربي (5)

محافظ المنيا يتابع إزالة التعديات بالطريق الصحراوي الغربي (6)محافظ المنيا يتابع إزالة التعديات بالطريق الصحراوي الغربي (6)

محافظ المنيا يتابع إزالة التعديات بالطريق الصحراوي الغربي (7)محافظ المنيا يتابع إزالة التعديات بالطريق الصحراوي الغربي (7)

المنيا - ريمون الراوي:

تابع عصام البديوى، محافظ المنيا، حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة بالطريق الصحراوي الغربي، حتى حدود مركز أبو قرقاص.

وشدد المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، على ضرورة التعامل الفوري وبكل حسم مع تلك التعديات، وإزالتها والمضي قدمًا نحو الحفاظ على هيبة الدولة، ومنع التعدي عليها مرة أخرى، مؤكدًا على وضع خطة محكمة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة بشكل يومي.

كما تابع المحافظ، أعمال غرفة عمليات المحافظة المشكّلة لمتابعة خطه إزالة التعديات برئاسة السكرتير العام على مدار الساعة، بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة، وكذلك تأمين مساحات الأراضي المتعدى عليها لمنع تكرار ذلك مرة أخرى.

يأتي ذلك، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح الأخيرة، بشأن مواجهة التعديات على أملاك الدولة، وضرورة إعطاء ملف حصر أراضي الدولة الأولوية القصوى وإعادة هيبة الدولة.

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