غياب فابريجاس عن قائمة المنتخب الإسباني لتصفيات كأس العالم

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أعلن جوليان لوبيتيجي عن قائمة المنتخب الإسباني التي تستعد لمواجهة كولومبيا وديًا يوم 7 يونيو المقبل، ومقدونيا في 11 من نفس الشهر ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

وشهدت القائمة غياب كل من إيكر كاسياس حارس بورتو، وسيسك فابريجاس لاعب تشيلسي، الذي يقدم مستويات مميزة للغاية مع البلوز هذا الموسم، وفيما يلي قائمة لاروخا:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد)- بيبي رينا (نابولي)- كيبا (أتلتيك بلباو)

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خط الدفاع: جوردي ألبا، سيرجيو روبرتو، جيرارد بيكيه (برشلونة)- سيزار أزبلكويتا (تشيلسي)- سيرجيو راموس، ناتشو- داني كارفاخال (ريال مدريد)- ناتشو مونريال (أرسنال)

خط الوسط: إيسكو، ماركو أسينسيو (ريال مدريد)- تياجو ألكانتارا (بايرن ميونيخ)- سيرجيو بوسكيتس، أندريس إنيستا (برشلونة)- إيراميندي (ريال سوسيداد)- كوكي (أتلتيكو مدريد)- إياجو أسباس (سيلتا فيجو)

خط الهجوم: بيدرو، دييجو كوستا (تشيلسي)- ديلوفيو (ميلان)- ديفيد سيلفا (مانشستر سيتي)- فيتولو (إشبيلية)- ألفارو موراتا (ريال مدريد)