فينجر يتحدث عن مستقبله ومصير سانشيز وأوزيل

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أكد الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني لفريق أرسنال، على أهمية الفوز على إيفرتون الأحد القادم، باستاد الإمارات ضمن مباريات الجولة الثامنة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال فينجر بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة "أنا لست رجل مراهنات لأتوقع فرصنا في التواجد ضمن التوب فور (للمشاركة في دوري أبطال أوروبا)، لا نهتم بالفرص أو الاحتمالات فنحن محترفون ونريد الفوز الأحد، ونريد فقط أن يقدم كل فريق كل ما لديه في المباراة الأخيرة كما هو معتاد في إنجلترا".

وعن جاهزية الفريق وغياب البعض، تحدث المدير الفني لفريق أرسنال قائلآ " تشامبرلين ليس جاهزًا، وهناك شكوك حول كوسيلني وسيخضع لاختبار طبي اليوم أو غدًا ثم سأقرر هل سيشارك أم لا، وفيما يخص أرون رامسي فهو جاهز وعلى ما يرام".

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وردًا على سؤال هل ستكون مباراة إيفرتون الأخيرة لك في ملعب الإمارات ؟ .. أجاب فينجر قائلآ " الأخيرة على ملعبنا هذا الموسم ؟ نعم، لكن لا يمكنني أن أخبرك أنها ستكون الأخيرة لي على ملعب الإمارات للأبد".

وفيما يخص الحفاظ علي سانشيز وأوزيل في حال عدم التأهل لدوري الأبطال، قال فينجر "لديهما عقد مع النادي وتصرفاتهما توحي بأنهما يريدان البقاء، ولا أشكك في تركيزهما وعزيمتهما لأنهما في كل مباراة يقدمان مستويات قوية".