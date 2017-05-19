كروس يرفض فكرة العودة إلى البوندسليجا

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أكد اللاعب الألماني توني كروس، على رغبته في مواصلة اللعب في صفوف ريال مدريد، وعدم العودة من جديد إلى البوندسليجا، وذلك حسبما نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وانتقل كروس من بايرن ميونيخ لصفوف ريال مدريد في عام 2014، وحظي بثلاثة مواسم مميزة توج خلالها بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ويقترب من تحقيق لقب الدوري ودوري الأبطال مرة أخرى هذا الموسم.

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وأوضح كروس أنه لن يلعب من جديد في الدوري الألماني، مشيرًا إلى أن تلك الحقبة في مسيرته انتهت تمامًا، ولن تعود من جديد، مؤكدًا صعوبة فكرة ترك بايرن ميونيخ والانتقال لريال مدريد، ومن ثم العودة مرة أخرى إلى الفريق البافاري.

وأشار كروس إلى أنه لا يعرف ماذا يحمل المستقبل له، ولكنه على أقل تقدير يرغب في مواصلة اللعب مع ريال مدريد لمدة 5 سنوات أخرى.