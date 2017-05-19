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كلوب يُعد جيرارد لخلافته في ليفربول

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كلوب يُعد جيرارد لخلافته في ليفربول كلوب يُعد جيرارد لخلافته في ليفربول

التحرير

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أعرب مدرب ليفربول يورجين كلوب عن رغبته في أن يصبح أسطورة الفريق السابق ستيفن جيرارد، خليفته في تدريب الريدز وذلك حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأوضح كلوب الذي يمتد تعاقده مع ليفربول حتى عام 2022، أنه من المهم للغاية إقحام جيرارد في مهمة تدريب ليفربول خاصة أنه من أفضل اللاعبين الذين مروا على تاريخ كرة القدم.

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وأشار المدرب الألماني إلى تحدثه مع جيرارد، حيث قال له إنه عند رحيله عن تدريب الفريق أو إقالته سيكون هو الخليفة له، وأنه سيبذل قصارى جهده كي يمنحه الخبرة الكافية التي تساعده على تولى تلك المهمة.

وأضاف كلوب أن أي مدرب يتولي تدريب فريق يحمل على عاتقه مهمة تأمين مستقبل الفريق، مؤكدا على أن مستقبل ليفربول يحتاج إلى أسطورة بحجم ليفربول، خاصة أنه منح النادي الكثير ومن المهم مساعدته الآن على إكتساب الخبرات اللازمة في المجال الجديد الذي يرغب في إقتحامه.

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التحرير

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