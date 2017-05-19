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بالصور.. وزير الآثار يتفقد منطقة معابد عمدا والسبوع في أسوان

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بالصور.. وزير الآثار يتفقد منطقة معابد عمدا والسبوع في أسوان بالصور.. وزير الآثار يتفقد منطقة معابد عمدا والسبوع في أسوان

التحرير

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وصل وزير الآثار الدكتور خالد عناني، اليوم الجمعة، منطقة أثار عمدا والسبوع بأسوان، ضمن زيارته للمحافظة.
 
حرص "عناني"، خلا جولته التي رافقه فيها النائب ياسين عبد الصبور، ونصر سلامة مدير عام منطقة أثار أسوان والنوبة، وأحمد حسن مدير معابد عمدا والسبوع، على ارتداء قبعة؛ لارتفاع درجة الحرارة التي تصل إلى 45 درجة مئوية.
 
وتفقد وزير الآثار، معابد عمدا والدر والسبوع والمحرقة، ومقبرة بنوت، كما التقى العاملين بالمنطقة، وأشاد بدورهم في ظل الشمس الحارقة.

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وبحث الوزير أعمال التطوير التي أعلن عن تنفيذها بالمنطقة وفقا للدراسة الشاملة التى أعدتها منطقة أثار أسوان والنوبة، والتى تشمل حصر كافة المشكلات والاحتياجات.
 
وأكد العاملون بالمنطقة، أن أهم مطالبهم هي ضرورة وقف زحف الرمال داخل المعابد، إذ بلغ تراكمها في بعض الأحيان لـ ٣ أمتار، بجانب إهمال ونقص أعمال النظافة والصيانة والترميم بمعابد المنطقة، مما يعرض التماثيل والنقوش الفرعونية للتلف والتشويه.

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وطالب العمال بتوفير الإضاءة الليلية لتعطل وحدات الطاقة الشمسية، وسرقة الكابلات واللوحات الكهربائية بسبب نقص أفراد الحراسة، وعدم وجود سور يحيط المنطقتين، بالإضافة إلى تدهور حالة الاستراحات وأماكن الإعاشة وإقامة العاملين والموظفين، وتوقف محطة تحلية المياه، نقص سيارات الإسعاف، علاوة على عدم حصول الموظفين على أي مقابل أو حوافز مالية نظير عملهم بالمناطق النائية، وسوء حالة الطريق المؤدي إلى تلك المناطق الأثرية.

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التحرير

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