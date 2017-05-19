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الذهب ينخفض 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 630 جنيهًا

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الذهب ينخفض 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 630 جنيهًا الذهب ينخفض 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 630 جنيهًا

التحرير

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شهدت الذهب، اليوم الجمعة، تراجعًا في ختام تداولات الأسبوع بعد ارتفاع خلال الأيام الماضية، متأثرة بانخفاضها في الأسواق العالمية.

وقال عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بغرفة القاهرة إيهاب واصف، في تصريح: إن "أسعار الذهب انخفضت بنحو 4 جنيهات ليسجل عيار21 نحو 630 جنيًها، وسجل عيار 18 نحو 540 جنيها، وعيار 24 سجل 720 جنيها، أما الجنيه الذهب فقد سجّل 5040 جنيها.

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وفي الأسواق العالمية، انخفضت العقود الآجلة للذهب بنحو 3 دولارات ليسجل 1249.80 دولار للأوقية، بينما ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو بنحو 3 سنتات، لتتداول عند مستوى 16.70 دولار للأوقية.

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التحرير

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