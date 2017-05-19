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التموين: كيلو السكر بـ9 جنيهات بمعارض «أهلا رمضان»

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التموين: كيلو السكر بـ9 جنيهات بمعارض «أهلا رمضان» التموين: كيلو السكر بـ9 جنيهات بمعارض «أهلا رمضان»

التحرير

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قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة ، صباح اليوم الجمعة، إن أهم ما يميز الاستعداد لشهر رمضان هذا العام، أن هناك تنسيقا كاملا بين جميع جهات الدولة المعنية بهذا الشأن، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل من خلال معارض «أهلًا رمضان»، على بيع السلع للمواطن بأسعار مخفضة.

وأضاف رمضان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح أون»، عبر فضائية «أون لايف»، أن الوزارة تراجع خططها بشكل مستمر، للتأكد من ضخ السلع، التي تم التعهد بتوفيرها في كل المجمعات الاستهلاكية، مشيرًا إلى أن «سعر السكر في معارض أهلًا رمضان يبلغ 9 جنيهات بدلًا من 10 جنيهات، والدواجن في حدود 30 بدلًا من 32 جنيهًا».

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التحرير

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