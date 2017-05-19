أخبار عاجلة

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب -
بالصور || صرخات الأهالي واستغاثاتهم تتصاعد من ساحر القرية الذي يسخر الجن لحرق منازلهم وربط المتزوجين ومطالبته لهم براتب شهري -
محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة أقيمت بالجهود الذاتية (صور) -
سقوط أمطار غزيرة في شلاتين بالبحر الأحمر -
صور| جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بموقف أتوبيسات ألماظة و«المترو» -
إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية -
رؤى - حلقة الجمعة 19-5-2017 مع الشيخ أسامة الازهرى | عنوان الحلقة ( الحصاد ) -
رؤى - نصيحة الشيخ اسامة الأزهري للمسلمين قبل دخول شهر رمضان الكريم للإستفادة من الشهر المعظم -
رؤى - الشيخ اسامة الأزهري يهنئ الشعب المصري بدخول شهر رمضان الكريم -
رؤى - " كمصريين بماذا يفكرنا شهر رمضان الكريم ؟ " .. تعرف على رد الشيخ اسامة الأزهري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

إقامة معرض لوجسيتي للخضر والفاكهة في مطروح استعدادا لرمضان

Google+ Print
إقامة معرض لوجسيتي للخضر والفاكهة في مطروح استعدادا لرمضان إقامة معرض لوجسيتي للخضر والفاكهة في مطروح استعدادا لرمضان

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب - محمد العمدة

للشهر الثامن على التوالي، أكد المهندس السيد أبو اليزيد، مدير عام بمطروح، استمرار مبادرة "مطروح تحارب الغلاء" من خلال 8 منافذ لتوزيع أكثر من 117 سلعة غذائية بمقر مجالس المدن بتخفيض 30% دعم من رجال الأعمال بالمحافظة، لافتا بأنه سيتم توفير كافة المواد التموينية والبترولية، واستكمال استعدادات كافة المستشفيات؛ استعدادا لشهر رمضان الكريم. 

شاهد أيضا

وقال "أبو اليزيد"، إنه من المقرر افتتاح معرض لوجيستي لبيع الخضر والفاكهة بمدينة مرسى مطروح بأسعار مخفضة بالتنسيق مع جمعية تسويق الخضر والفاكهة بقرى بنجر السكر، مع دراسة استمرار المعرض لخدمة المواطنين والتخفيف من أعبائهم طوال العام.

وأضاف مدير تموين مطروح، أنه تم توفير ثلاجات لعرض اللحوم والدواجن المجمدة بأسعار مخفضة، وتوفير اللحوم الطازجة بسعر 75 جنيها للكيلو، ولحوم مجمدة تتراوح أسعارها من 48-65 جنيها للكيلو بكافة أنواعها، وتوفير الدواجن المجمدة بسعر 25 جنيها للكيلو، وتوفير 5 آلاف عبوة تمور سيوة بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 15 جنيها للكيلو، إضافة إلى توفير كميات ياميش رمضان بأسعار مناسبة، وإقامة شادر مجهز لإقامة معرض طوال شهر رمضان بحديقة كليوباترا. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
التموين: كيلو السكر بـ9 جنيهات بمعارض «أهلا رمضان»

التموين: كيلو السكر بـ9 جنيهات بمعارض «أهلا رمضان»

فيديو| «التموين»: «محتاجين نرحم نفسنا وبلاش إسراف في تخزين السلع»

فيديو| «التموين»: «محتاجين نرحم نفسنا وبلاش إسراف في تخزين السلع»

«التموين»: ضخ 160 ألف طن سلع أساسية بالمجمعات الاستهلاكية

«التموين»: ضخ 160 ألف طن سلع أساسية بالمجمعات الاستهلاكية

وزير التموين يُشارك في اجتماع اللجنة الاقتصادية بالنواب الإثنين المقبل

وزير التموين يُشارك في اجتماع اللجنة الاقتصادية بالنواب الإثنين المقبل