إقامة معرض لوجسيتي للخضر والفاكهة في مطروح استعدادا لرمضان

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كتب - محمد العمدة

للشهر الثامن على التوالي، أكد المهندس السيد أبو اليزيد، مدير عام التموين بمطروح، استمرار مبادرة "مطروح تحارب الغلاء" من خلال 8 منافذ لتوزيع أكثر من 117 سلعة غذائية بمقر مجالس المدن بتخفيض 30% دعم من رجال الأعمال بالمحافظة، لافتا بأنه سيتم توفير كافة المواد التموينية والبترولية، واستكمال استعدادات كافة المستشفيات؛ استعدادا لشهر رمضان الكريم.

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وقال "أبو اليزيد"، إنه من المقرر افتتاح معرض لوجيستي لبيع الخضر والفاكهة بمدينة مرسى مطروح بأسعار مخفضة بالتنسيق مع جمعية تسويق الخضر والفاكهة بقرى بنجر السكر، مع دراسة استمرار المعرض لخدمة المواطنين والتخفيف من أعبائهم طوال العام.

وأضاف مدير تموين مطروح، أنه تم توفير ثلاجات لعرض اللحوم والدواجن المجمدة بأسعار مخفضة، وتوفير اللحوم الطازجة بسعر 75 جنيها للكيلو، ولحوم مجمدة تتراوح أسعارها من 48-65 جنيها للكيلو بكافة أنواعها، وتوفير الدواجن المجمدة بسعر 25 جنيها للكيلو، وتوفير 5 آلاف عبوة تمور سيوة بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 15 جنيها للكيلو، إضافة إلى توفير كميات ياميش رمضان بأسعار مناسبة، وإقامة شادر مجهز لإقامة معرض طوال شهر رمضان بحديقة كليوباترا.