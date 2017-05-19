إعدام 700 كيلو أغذية فاسدة في المنوفية

المنوفية مروة فاضل:

قالت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اليوم الجمعة، إن هناك حملات مكثفة لمراقبة الأسواق في إطار الاستعداد لشهر رمضان المبارك، حرصًا على إحكام الرقابة على الأغذية والوقوف على مدى سلامتها.

وأكدت "سرور"، في تصريحات صحفية، شن حملات مكثفة على 385 منشأة غذائية، وسحب 500 عينة أغذية متنوعة لتحليلها بمعامل المديرية.

وأضافت: "جرى تحرير 190 محضر جنحة صحية للمخالفين، وإعدام 700 كيلو أغذية فاسدة، وضبط 180 كيلو أغذية و150 لتر مشروبات غير صالحة، بجانب التوجيه بالغلق الإداري لـ50 منشأة غذائية مخالفة".

وشددت "سرور" على استمرار الحملات حتى نهاية عيد الفطر المبارك وخلال أيام شهر رمضان.