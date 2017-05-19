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بالصور.. "الداخلية" تواصل حربها على مافيا التعديات وتسترد مليون و200 ألف متر للدولة

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مصراوي Masrawy

إزالة التعدي على الأراضي أملاك الدولةإزالة التعدي على الأراضي أملاك الدولة

إزالة التعدي على الأراضي أملاك الدولة (2)إزالة التعدي على الأراضي أملاك الدولة (2)

إزالة التعدي على الأراضي أملاك الدولة (3)إزالة التعدي على الأراضي أملاك الدولة (3)

إزالة التعدي على الأراضي أملاك الدولة (4)إزالة التعدي على الأراضي أملاك الدولة (4)

إزالة التعدي على الأراضي أملاك الدولة (5)إزالة التعدي على الأراضي أملاك الدولة (5)

إزالة التعدي على الأراضي أملاك الدولة (6)إزالة التعدي على الأراضي أملاك الدولة (6)

إزالة التعدي على الأراضي أملاك الدولة (7)إزالة التعدي على الأراضي أملاك الدولة (7)

إزالة التعدي على الأراضي أملاك الدولة (8)إزالة التعدي على الأراضي أملاك الدولة (8)

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، جهودها في تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، ونهر النيل ومنافع الري والصرف.

ونجحت الأجهزة الأمنية في تنفيذ 84 قرار إزالة على مستوى العاصمة بإجمالي المساحة 1.203.382 متر المستولى عليها بواقع " 31 قرار بقطاع الشرق، و32 قرار بقطاع الجنوب، و15 قرار بقطاع الغرب، و6 قرارات بقطاع الغرب.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، وبناءً على تعليمات اللواء خالد عبد العال، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، وفي إطار الجهود المبذولة لتنفيذ كافة قرارات الإزالة خاصةً المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي أملاك الدولة بهدف تحقيق الردع لكل من تسول له نفسه الاستيلاء على أراضي الدولة بدون وجه حق لتحقيق منافع خاصة، وتحقيقًا لسيادة القانون وفرضًا لهيبة الدولة.

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