السفير الإيراني يشكر الحكومة العراقية لحماية الانتخابات الرئاسية في بلادها

القاهرة - (مصراوي):

شكر السفير الإيراني في بغداد السيد ايرج مسجدي، اليوم الجمعة، للحكومة العراقية والمسؤولين العراقيين والقوات الأمنية العراقية صباح هذا اليوم لتعاونهم الكبير وتوفير الحماية اللازمة لمراكز الاقتراع في بغداد والمحافظات العراقية وتسهيل وصول الزائرين والإيرانيين المقيمين لمراكز الاقتراع، بحسب وكالة أنباء "ارنا" الإيرانية.

وكانت عملية الإدلاء بأصوات الإيرانيين في العراق انطلقت صباح اليوم في مقر السفارة الإيرانية في بغداد وفي عدد من المحافظات العراقية وكان أول صوت أدلي به في صندوق الاقتراع لرجل إيراني سبعيني من سكنة منطقة "بغداد الجديدة" في مقر السفارة في بغداد.

وكانت بغداد وعدد من المحافظات العراقية قد شهدت في تمام الساعة 8 صباحًا بالتوقيت المحلي والساعة 9:30 بتوقيت طهران، اليوم الجمعة، انطلاق عمليات الاقتراع للدورة الثانية عشرة للانتخابات الرئاسية الإيرانية، حيث يدلي الإيرانيون المقيمون في العراق بأصواتهم، وقد توزعت 23 من صناديق الاقتراع على 8 محافظات عراقية 6 منها في بغداد.

في حين وزعت على محافظات كربلاء المقدسة والنجف الاشرف وأربيل 12 صندوقًا بمعدل 4 صناديق لكل محافظة و3 صناديق في البصرة و2 في السليمانية.

وقال المسؤولين عن صناديق الاقتراع والعملية الانتخابية في العراق، إنه يتوقع تمديد ساعات الاقتراع في بغداد وعدد من المحافظات العراقية نتيجة للإقبال الشديد علي صناديق الاقتراع وخصوصا من قبل زائري العتبات المقدسة وفي منفذ مهران - زرباطية الحدودي وهذا ما أكده أيضا سفير الجمهورية الإسلامية في إيران السيد ايرج مسجدي.