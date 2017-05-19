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مصادر أمنية تركية: توقيف 17 مشتبهًا بالانتماء إلى "داعش"

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مصادر أمنية تركية: توقيف 17 مشتبهًا بالانتماء إلى "داعش" مصادر أمنية تركية: توقيف 17 مشتبهًا بالانتماء إلى "داعش"

مصراوي Masrawy

قوات الأمن التركية

إسطنبول - (د ب أ):

أفادت مصادر امنية بأن قوات الأمن التركي أوقفت 17 مشتبهًا بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، معظمهم أجانب، خلال عملية نفّذتها اليوم الجمعة في مدينة إسطنبول.

وقالت مصادر أمنية، لوكالة أنباء الأناضول، إن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول صادرت وثائق وأدوات رقمية، لم تكشف عن فحواها.

وتابعت المصادر أن من بين المقبوض عليهم، 12 شخصًا يحملون جنسيات أجنبية، يعتقد أنهم كانوا يستعدون للانضمام إلى "داعش".

يذكر أن قوات الأمن التركية تقوم بحملات مداهمات للقبض على الأشخاص المشتبه بانتمائهم لـ"داعش" الذي اعلن مسؤوليته عن عدد من الهجمات في البلاد، كان آخرها الهجوم في ملهى ليلي بمدينة اسطنبول خلال احتفالات العام الجديد، وأسفر عن مقتل 39 شخصًا من بينهم 24 أجنبيا وإصابة 69 آخرين.

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