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بدء التقدم لـ77 وظيفة لـ"القوى العاملة" بالقليوبية.. الأحد

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بدء التقدم لـ77 وظيفة لـ"القوى العاملة" بالقليوبية.. الأحد بدء التقدم لـ77 وظيفة لـ"القوى العاملة" بالقليوبية.. الأحد

مصراوي Masrawy

وزارة القوى العاملة

القليوبية - أسامه علاء الدين:

أعلن فتحي دسوقي، وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية، فتح باب التقدم لقبول الطلبات راغبي العمل في 77 مهنة بـ 3 شركات، برواتب تصل إلى 1500 جنيه لبعض المهن، ومهن أخرى تحدد طبقا للمقابلة، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل ولمدة 10 أيام بإدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة.

وأوضح "دسوقي" في تصريحات صحفية، أن المديرية وفّرت 43 فرصة عمل بالشركة العربية للتجارة والتصنيع بشارع المصانع في أبوزعبل بالخانكة، و30 فرصة بشركة الأخوة للتجارة والتوزيع، بشارع ترعة الخفاف الوحدة العربية، و4 فرص بالمدرسة العالمية الحديثة بكفر سعد على طريق الكورنيش.

وأضاف "دسوقي" أن الوظائف تتمثل في "مهندس إنتاج، رسام هندسي مؤهل عالي، لحام كهرباء وأكسجين، برادة معادن وحداد، خراط معادن ومشرف إنتاج، مخازن، مندوب بيع وتحصيل، عتال، عامل عادي ونطافة"، مؤكدًا أنه لا يشترط الحصول على مؤهل لهذه المهن، على أن تحدد الرواتب بعد المقابلة.

وتابع "دسوقي" أن المدرسة العالمية تطلب مدرسين لغات، وعلوم وهندسة مؤهل عالي، وموظف مالي وإداري مؤهل حقوق وتجارة، فضلًا عن فرد أمن مؤهل متوسط، وشركة الأخوة للتجارة والتوزيع، تطلب عمال أوفر وأورلية، وسنجر، ومكوجي وتشطيب، وتعبئة، مؤهل متوسط أو بدون.

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