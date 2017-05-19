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بالصور.. استرداد 351 فدانًا أملاك دولة بمراكز المنوفية

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مصراوي Masrawy

استرداد 351 فدانًا أملاك دولة (1)استرداد 351 فدانًا أملاك دولة (1)

استرداد 351 فدانًا أملاك دولة (2)استرداد 351 فدانًا أملاك دولة (2)

استرداد 351 فدانًا أملاك دولة (3)استرداد 351 فدانًا أملاك دولة (3)

استرداد 351 فدانًا أملاك دولة (4)استرداد 351 فدانًا أملاك دولة (4)

استرداد 351 فدانًا أملاك دولة (5)استرداد 351 فدانًا أملاك دولة (5)

استرداد 351 فدانًا أملاك دولة (6)استرداد 351 فدانًا أملاك دولة (6)

استرداد 351 فدانًا أملاك دولة (7)استرداد 351 فدانًا أملاك دولة (7)

استرداد 351 فدانًا أملاك دولة (8)استرداد 351 فدانًا أملاك دولة (8)

استرداد 351 فدانًا أملاك دولة (9)استرداد 351 فدانًا أملاك دولة (9)

استرداد 351 فدانًا أملاك دولة (10)استرداد 351 فدانًا أملاك دولة (10)

استرداد 351 فدانًا أملاك دولة (11)استرداد 351 فدانًا أملاك دولة (11)

استرداد 351 فدانًا أملاك دولة (12)استرداد 351 فدانًا أملاك دولة (12)

استرداد 351 فدانًا أملاك دولة (13)استرداد 351 فدانًا أملاك دولة (13)

استرداد 351 فدانًا أملاك دولة (14)استرداد 351 فدانًا أملاك دولة (14)

استرداد 351 فدانًا أملاك دولة (15)استرداد 351 فدانًا أملاك دولة (15)

المنوفية مروة فاضل:

تواصل مديرية أمن المنوفية، اليوم الجمعة، حملات استرداد أراضي الدولة بمراكز المحافظة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح .

وأعلن اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، أنه جرى استرداد 351 فدانًا بمدينة السادات، بواقع 8 حالات تعد واسترداد قطعة أرض مقام عليها ورشة و7106 متر بمراكز المحافظة المختلفة.

وأضاف: أُزيلت 11 حالة تعدّ على أملاك الدولة بمركز أشمون بمساحة 633 مترًا، واسترداد مبنى بسرس الليان تنازل عنه المتعدى عنه وتسليمه للوحدة المحلية ووضعت يدها عليه، و7 حالات بمدينة منوف بمساحة بلغت 437 مترًا، و4 حالات بمركز منوف بمساحة بلغت 1558 مترًا.

وتابع مدير أمن المنوفية: وجرى إزالة 4 حالات تعد بمركز بركة السبع بمساحة بلغت 348 مترًا، وفي مركز الباجور أزيلت 9 حالات بمساحة 1154 مترًا، وبمركز الشهداء 11 حالة بمساحة 537 مترًا، وفي مركز تلا 8 حالات بمساحة 729 مترًا، وبمركز قويسنا 12 حالة ع بمساحة 720 مترًا، وفي مركز شبين الكوم، جرى إزالة 4 حالات تعدّ بمساحة 930 مترًا.

واختتم أبو الفتوح، بقوله: "بلغ إجمالي الإزالات 79 حالة بمساحة إجمالية قدرها 351 فدانًا و7106.5 مترًا".

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