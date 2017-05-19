مدير أمن الغربية: قرارات إزالة التعديات "قومية ووطنية".. "صور"

الغربية – مروة شاهين:

تمكن ضباط مديرية أمن الغربية، اليوم الجمعة من إزالة 500 حالة تعدٍ على أملاك الدولة على مستوى قري ومراكز سمنود والمحلة وطنطا ومنافع نهر النيل.

وقال اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية في تصريحات صحفية: "لا أحد فوق القانون وقادرين على ردع المخالفين ومحاسبتهم قانونيًا عشان حق بلدنا نحافظ عليه".

وأضاف: "قرارات وزير الداخلية تنفيذًا لتعليمات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء تعد قومية ووطنية من الطراز الأول لمواجهه أصحاب السلطة والنفوذ الذين استباحوا الاستيلاء على ثروات ومقدرات الوطن من أراضي وأملاك دون وجه حق، فالحق ليس مع واضعي اليد".

في ذات السياق أوضح مدير الأمن أن كافة حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة من أراضي الري والزراعة والأوقاف مستمرة لحين الانتهاء منها بصورة كاملة خلال الـ15 يومًا المقبلة.