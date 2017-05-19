أرقام خاصة قبل صدام الدراويش والمقاولون

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يستضيف نادي الإٍسماعيلي نظيره المقاولون العرب، اليوم الجمعة في تمام الساعة الخامسة مساءً، بستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الممتاز.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 40 نقطة، خلف بتروجيت السادس (41) وسموحة الخامس (47)، فيما يأتي المقاولون العرب في المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة، خلف وادي دجلة العاشر (36) وطلائع الجيش التاسع (38) والإتحاد السكندري الثامن (40).

وانتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، بالمبارة التي أقيمت بينهما بستاد المقاولون العرب في الجولة الثانية عشرة، وكان تقدم الإسماعيلي، أولاً عن طريق محمد أبو المجد في الدقيقى الـ(5)، قبل أن يتعادل محمد فضل للمقاولون (8)، وعاود الإسماعيلي التقدم (40)، عبر محمود متولي، ثم عادل أحمد علي، النتيجة للمقاولون (62).

وتشير الأرقام إلى أن الفريقين تواجها في الدوري الممتاز في 67 مباراة، فاز الإسماعيلي في 30 مباراة، وفاز المقاولون العرب في 13 مباراة، بينما فرض التعادل نفسة في 24 لقاء (13 إيجابي - 11 سلبي).

وتمكن لاعبو الدرويش من تسجيل 80 هدفًا في شباك المقاولون خلال تلك الـ67 مواجهة، عن طريق 32 لاعبًا، فيما أحرز لاعبوا المقاولون 53 هدفًا في شباك الإسماعيلي عن طريق 19 لاعبًا، وخرج الإسماعيلي في 29 مباراة بشباكه نظيفة (كلين شيت)، في المقابل خرج المقاولون في (19) فقط.

ويعد محمد بركات أكثر من سجل أهدافًا من جانب الإسماعيلي في لقاءات الفريقين بتسجيله 6 أهداف، بينما يعد صلاح مارادونا الأكثر تهديفًا من جانب المقاولون في شباك الإسماعيلي بـ 3 أهداف، كما تبرز الأرقام أن عبدالله السعيد الأكثر مشاركة في لقاءات الفريقين بـ9 مباريات، كما أن محمد العقباوي الأكثر مشاركة من جانب المقاولون بـ 7 لقاءات.

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وتوضح الأرقام أن أعلى عدد من الأنتصارات المتتالية مسجل للإسماعيلي بثلاث انتصارات متتالية، كما الدراويش يملكون أعلى عدد من المباريات المتتالية بدون هزيمة في 12 لقاء، في المقابل 5 مباريات للمقاولون العرب.

الجدير بالذكر أن هناك 15 لاعبًا شاركوا مع الفريق الأول بالناديين وهم ( محمد زيكا - أحمد عبد العزيز مودي - محمد عادل جمعة - أحمد علي - عمر جمال - جون أوتاكا - روبيرت أكوراي - محمد عبدالواحد - محمود النادي - المعتصم سالم - محمد فضل - سعيد سعد - أحمد فكري الصغير - سعيد عبدالباقي - حمدي نوح).

في سياق آخر يحتضن استاد أسوان مواجهة النصر للتعدين أمام الإنتاج الحربي، في تمام الساعه الـ7.30، وكانت قد انتهت مباراة الدور الأول بفوز الإنتاج (2-1) باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ12.

ويحتل النصر للتعدين بقيادة مديره الفني أحمد كشري، المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة، خلف الداخلية السادس عشر (24)، فيما يأتي الإنتاج الخربي بقيادة مديره الفني مختار مختار، في المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة، خلف إنبي الثاني عشر (31).