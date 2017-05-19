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تاريخيًا.. من يتوج بلقب الليجا عندما يصل الحسم إلى الجولة الأخيرة؟

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تاريخيًا.. من يتوج بلقب الليجا عندما يصل الحسم إلى الجولة الأخيرة؟ تاريخيًا.. من يتوج بلقب الليجا عندما يصل الحسم إلى الجولة الأخيرة؟

التحرير

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يستعد عشاق الدوري الإسباني، يوم الأحد المقبل، لمعرفة بطل المسابقة هذا الموسم بعد المنافسة الشرسة بين ريال مدريد وبرشلونة على مدار 275 يومًا و37 جولة، حيث يتفوق الفريق الملكي بثلاث نقاط عن غريمه البرسا ويحتاج نقطة التعادل على أقل تقدير في المباراة الأخيرة أمام مالاجا للتتويج باللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 2012.

وأوضحت صحيفة "ماركا" أنه على مدار تاريخ الدوري الإسباني، حسم اللقب من قبل في الجولة الأخيرة في 35 مناسبة سابقة، وكان أخرها الموسم الماضي عندما توجه برشلونة لمواجهة غرناطة وهو بحاجة للفوز للتتويج باللقب وهو ما حدث بالفوز بثلاثية نظيفة.

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أما المرة الأخيرة التي علق فيها لقب الدوري حتى الجولة الأخيرة قبل الموسم الماضي كان في عام 1994، وذلك عندما توج برشلونة باللقب بعدما تعادل ديبورتيفو لاكورنيا في الجولة الأخيرة مع فالنسيا على ملعبه سلبيا ليحصد البرسا اللقب على الرغم من تساويه في عدد النقاط مع لاكورونيا مستفيدا من فارق الأهداف والمواجهات المباشرة.

وفي موسم 1991- 1992 خسر ريال مدريد في الجولة الأخيرة في ميدان تينريفي بنتيجة 3-2 ليذهب اللقب لبرشلونة في واحدة من المواسم الشهيرة، وبشكل عام لم يسبق لفريق أن وصل إلى الجولة الأخيرة من الدوري وهو في الصدارة وتخلى عن اللقب سوى في 3 مناسبات فقط وذلك بتتويج أتلتيكو بلباو باللقب موسم 1982- 1983 على حساب ريال مدريد وفوز فالنسيا باللقب موسم 1946- 1947 على حساب أتلتيك بلباو وأخيرا تتويج أتلتيكو مدريد باللقب موسم 1939- 1940 على حساب إشبيلية. 

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التحرير

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