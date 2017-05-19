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هل تفقد البوندسليجا الفريق الوحيد الذي خاض جميع مواسمها عبر التاريخ؟

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هل تفقد البوندسليجا الفريق الوحيد الذي خاض جميع مواسمها عبر التاريخ؟ هل تفقد البوندسليجا الفريق الوحيد الذي خاض جميع مواسمها عبر التاريخ؟

التحرير

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يعد هامبورج الفريق الوحيد الذي ظهر في جميع مواسم الدوري الألماني من بدء البطولة في عام 1963، ولكنه أصبح على مشارف الهبوط للدرجة الثانية وفقدان ذلك الشرف.

ويقترب هامبورج كثيرًا من خوض المبارايات الإقصائية لمعرفة هوية الفرق الهابطة للدرجة الثانية، وذلك للمرة الثالثة في آخر 4 مواسم، حيث يحتاج الفريق للفوز على فولفسبورج في الجولة الأخيرة غدًا لتفادي ذلك المصير، حيث لن يكفيه التعادل كونه يمتلك ثاني أسوأ فارق تهديفي في المساباقة.

وسيتوجه الخاسر من مباراة فلوفسبورج وهامبورج، لمواجهة على الأقرب نادي آينتراخت براونشفايج من الدرجة الثانية في مباراتي ذهاب وإياب لتحديد الفريق الذي سيتواجد في البوندسليجا الموسم المقبل، مع وجود إمكانية لكل من أجوسبورج وماينز أيضا في الهبوط في حال خسارتهم بفارق تهديفي كبير أمام كل من هوفنهايم وكولن على الترتيب.

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وضمن باير ليفركوزن البقاء في الدوري بفضل الفارق التهديفي الكبير الذي يتفوق به على فولفسبورج، حيث يمتلك يبلغ الفرق التهديفي لليفركوزن -6 بينما يبلغ الفارق التهديفي لفولفسبورج -29، وذلك مع تفوق باير ليفركوزن بفارق 3 نقاط على فولفسبورج.

ومما يعقد مهمة هامبورج في التواجد في البوندسليجا هو السجل التاريخي السيء أمام فولفسبورج حيث فشل الفريق هامبورج في التغلب على فولفسبورج في آخر 11 مباراة كما لم يسجل سوى هدف وحيد في أخر 5 مواجهات بينهما.

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التحرير

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