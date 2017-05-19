مورينيو يتعهد بعدم تكرار الأخطاء الموسم المقبل

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تعهد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بتفادي الوقوع في الأخطاء في موسمه الثاني مع مانشستر يونايتد، خاصة أنه بات يعلم خفايا النادي جيدا وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وبإمكان مورينيو الخروج من هذا الموسم بلقبين وذلك بعد فوزه بلقب كأس الرابطة إلى جانب مواجهته أياكس في نهائي الدوري الأوروبي يوم 24 من الشهر الجاري في مباراة هامة للغاية للشياطين الحمر للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأوضح مورينيو أنه حاول كثيرًا تحليل مانشستر يونايتد قبل توليه المهمة الفنية للفريق ولكنه لم يعلم شيئًا حتى تواجد في النادي، مشيرًا إلى صعوبة الموسم الأول دائمًا في أي فريق استمتاعه كثيرًا بالموسم الثاني الذي لا يرتكب فيه الأخطاء.

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وأضاف مورينيو أنه ظن أنه يعلم اللاعبين جيدًا ولكنه اكتشف عكس ذلك، عندما يتعامل معهم في المواقف الجيدة والسيئة، وأشار المدرب البرتغالي إلى حيرته في السابق بشأن فشل اليونايتد في تحقيق النجاحات في الدوري في آخر 4 مواسم.

وأوضح المدرب البرتغالي أن الأمر راجع إلى قوة المنافسة في الدوري الإنجليزي والقوة الاقتصادية الهائلة التي باتت تتمتع بها الأندية والاستقرار الكبير عند بعض الأندية الأخرى، مشيرا إلى حاجة مانشستر يونايتد للعمل والأمر الجيد في الأمر هو تفهم إدارة النادي هذا الأمر.