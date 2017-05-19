أخبار عاجلة

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب -
بالصور || صرخات الأهالي واستغاثاتهم تتصاعد من ساحر القرية الذي يسخر الجن لحرق منازلهم وربط المتزوجين ومطالبته لهم براتب شهري -
محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة أقيمت بالجهود الذاتية (صور) -
سقوط أمطار غزيرة في شلاتين بالبحر الأحمر -
صور| جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بموقف أتوبيسات ألماظة و«المترو» -
إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية -
رؤى - حلقة الجمعة 19-5-2017 مع الشيخ أسامة الازهرى | عنوان الحلقة ( الحصاد ) -
رؤى - نصيحة الشيخ اسامة الأزهري للمسلمين قبل دخول شهر رمضان الكريم للإستفادة من الشهر المعظم -
رؤى - الشيخ اسامة الأزهري يهنئ الشعب المصري بدخول شهر رمضان الكريم -
رؤى - " كمصريين بماذا يفكرنا شهر رمضان الكريم ؟ " .. تعرف على رد الشيخ اسامة الأزهري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

مورينيو يتعهد بعدم تكرار الأخطاء الموسم المقبل

Google+ Print
مورينيو يتعهد بعدم تكرار الأخطاء الموسم المقبل مورينيو يتعهد بعدم تكرار الأخطاء الموسم المقبل

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تعهد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بتفادي الوقوع في الأخطاء في موسمه الثاني مع مانشستر يونايتد، خاصة أنه بات يعلم خفايا النادي جيدا وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وبإمكان مورينيو الخروج من هذا الموسم بلقبين وذلك بعد فوزه بلقب كأس الرابطة إلى جانب مواجهته أياكس في نهائي الدوري الأوروبي يوم 24 من الشهر الجاري في مباراة هامة للغاية للشياطين الحمر للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأوضح مورينيو أنه حاول كثيرًا تحليل مانشستر يونايتد قبل توليه المهمة الفنية للفريق ولكنه لم يعلم شيئًا حتى تواجد في النادي، مشيرًا إلى صعوبة الموسم الأول دائمًا في أي فريق استمتاعه كثيرًا بالموسم الثاني الذي لا يرتكب فيه الأخطاء.

شاهد أيضا

وأضاف مورينيو أنه ظن أنه يعلم اللاعبين جيدًا ولكنه اكتشف عكس ذلك، عندما يتعامل معهم في المواقف الجيدة والسيئة، وأشار المدرب البرتغالي إلى حيرته في السابق بشأن فشل اليونايتد في تحقيق النجاحات في الدوري في آخر 4 مواسم.

وأوضح المدرب البرتغالي أن الأمر راجع إلى قوة المنافسة في الدوري الإنجليزي والقوة الاقتصادية الهائلة التي باتت تتمتع بها الأندية والاستقرار الكبير عند بعض الأندية الأخرى، مشيرا إلى حاجة مانشستر يونايتد للعمل والأمر الجيد في الأمر هو تفهم إدارة النادي هذا الأمر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
سقوط أمطار غزيرة في شلاتين بالبحر الأحمر

سقوط أمطار غزيرة في شلاتين بالبحر الأحمر

صور| جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بموقف أتوبيسات ألماظة و«المترو»

صور| جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بموقف أتوبيسات ألماظة و«المترو»

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية

«واكل مال إخواته Vs بتاع أدوية».. تفاصيل خناقة عبد الغني وكردي

«واكل مال إخواته Vs بتاع أدوية».. تفاصيل خناقة عبد الغني وكردي