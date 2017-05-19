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أنشيلوتي: زيدان ذكي.. ولكن ما حدث في مدريد غير عادل

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أنشيلوتي: زيدان ذكي.. ولكن ما حدث في مدريد غير عادل أنشيلوتي: زيدان ذكي.. ولكن ما حدث في مدريد غير عادل

التحرير

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انهال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، بالمديح على الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإٍسباني، وذلك حسبما أفاد لصحيفة ليكيب الفرنسية، اليوم الجمعة.

وقال كارلو أنشيلوتي "ما يقوم به زيدان في ريال مدريد لم يكن مفاجأة بالنسبة لي، فهو شخص ذكي ويعرف كرة القدم جيدًا"، وفيما يخص المفاضلة بين مورتا وبنزيما، أوضح المدرب الإيطالي "موراتا لا يلعب كثيرًا لأن كريم بنزيما هو أفضل مهاجم يمكنه اللعب لجانب كريستيانو في ريال مدريد".

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وعن الخسارة أمام ريال مدريد في دوري الأبطال، قال "ما حدث في مدريد غير عادل، التاريخ سيقول إن ريال مدريد هزم بايرن، لكن الكل رأى ما حدث، نحن بحاجة لتحكيم الفيديو، يمكن للحُكام ارتكاب الأخطاء هذا طبيعي لكن ليس بالشكل الذي رأيناه خصوصا في هذا المستوى".

وفيما يخص المباراة النهائية في دوري الأبطال بين (يوفنتوس وريال مدريد)، قال أنشيلوتي "سوف أتابع نهائي الأبطال باهتمام كبير، و سوف أتعاطف مع الفريق الذي يقدم أفضل المستويات، بوفون بالنسبة لي شخص خاص، وريال مدريد ليس فقط كريستيانو بل هو أيضا راموس ومارسيلو ومودريتش وبنزيما وآخرين".

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التحرير

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