"ماكرون" يصل مالي لتفقد القوات الفرنسية

باريس - (د ب أ):

وصل الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون، إلى بلدة جاو في شمال مالي في زيارة من المقرر ان يتفقد خلالها القوات الفرنسية العاملة ضد الميليشيات الاسلامية في مالي اليوم الجمعة، بعد خمسة أيام فقط من توليه مهام منصبه.

واظهرت صور تليفزيونية لقطات ابراهيم بوبكر كيتا خلال استقباله الرئيس ماكرون.

واستعرض الرئيس الفرنسي حرس الشرف وصافح كبار الشخصيات المحلية.

ويتمركز نحو اربعة آلاف جندي فرنسي في مالي الواقعة فى غرب أفريقيا، ودول اخرى عبر لساحل، في إطار "عملية برخان" المكلفة بمحاربة الارهاب.

ومن المتوقع ان يزور ماكرون قاعدة عسكرية في بلدة جاو الشمالية، برفقة وزير الخارجية جان ايف لودريان ووزيرة الدفاع سيلفى جولار.

ومن المقرر ان يبحث ماكرون ايضا مع رئيس مالي الوضع الامني.