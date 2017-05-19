بالصور- فتاة تخطف حبيبها في حفل زفافه تحت تهديد السلاح

كتب - علي أحمد:

"الحب يصنع المعجزات"، وعادة ما يصنع التصرفات الأكثر جنوناً، حيث أقدمت فتاة هندية على "خطف" حبيبها أثناء حفل زفافه وتحت تهديد السلاح.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الفتاة الهندية اقتحمت حفل زفاف حبيبها السابق ويدعى "أشوك ياداف" برفقة 6 مسلحين اختطفوه ووضعوه السيارة، وغادروا تحت أعين المدعوين الذين لم يستطيعوا إنقاذه منهم.

ويعتقد أن هذه الفتاة كانت على علاقة مع أشوك قبل أن ينهيها في وقت مبكر من العام الماضي، بسبب ضغوط من والديه اللذان أصرا على تزويجه من أخرى.

وبحسب الصحيفة بقي أشوك مفقودا لمدة 24 ساعة، قبل أن تتمكن السلطات من تحديد مكانه، وتلقي القبض على الفتاة.